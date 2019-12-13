Стамбул. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция очень близка к достижению договоренности с РФ о поставке дополнительной партии систем ПВО С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По сообщению агентства Blooomberg, он сообщил в Анкаре, что" подписание соглашение уже прямо за ближайшим углом".

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