Турция вплотную приблизилась к соглашению о поставке второй партии С-400 - СМИ
Стамбул. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция очень близка к достижению договоренности с РФ о поставке дополнительной партии систем ПВО С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По сообщению агентства Blooomberg, он сообщил в Анкаре, что" подписание соглашение уже прямо за ближайшим углом".
ПОСЛЕДУЕТ
1вл 1во*
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Instagram
Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!
subscription form
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта