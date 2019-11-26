Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 11:22

Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна строго придерживается соглашений с Россией и США по ситуации на северо-востоке Сирии.

"Турция неукоснительно следует договоренностям с США и Россией по Сирии", - приводит слова Эрдогана турецкое агентство "Анадолу".

Президент Турции добавил, что у турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии нет фиксированного срока завершения.

"Невозможно называть сроки подобных военных операций", - отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что с начала операции "Источник мира" нейтрализовано по меньшей мере 1230 террористов. Обычно турецкие военные и официальные лица под "нейтрализованными" террористами имеют в виду как убитых, так и захваченных в плен.

О начале военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ (запрещена в России) Эрдоган сообщил 9 октября. Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Согласно документу, две страны договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ (запрещена в России) и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов. 23 октября операция была приостановлена, но эпизодические стычки между сирийскими и турецкими войсками все еще происходят.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность Сирии.

1ка во др

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