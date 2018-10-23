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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 9:55 23.10.2018 - 09:55

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Анкара будет сотрудничать с ООН в случае проведения международного расследования обстоятельств гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Анкара готова к сотрудничеству в случае начала международного расследования дела Хашкаджи под эгидой ООН, иной международной структуры или суда", - говорится в заявлении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которое цитирует агентство.

М.Чавушоглу подчеркнул, что власти Саудовской Аравии, "хоть и поздно, но признали факт убийства журналиста в генконсульстве, что очень важно".

Он добавил, что Турция не передавала улики какой-либо другой стране, но допустил сотрудничество между разведслужбами и обмен информацией.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

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