Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 20:51

Стамбул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Анкара готова оказать Триполи во главе с Файезом Сарраджем любую военную помощь, какая ей необходима.

"Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье. Мы более, чем готовы предоставить Ливии какую угодно необходимую ей помощь", - заявил он в интервью каналу "А-хабер".

В то же время Эрдоган назвал Халифу Хафтара "незаконным лидером, представителем нелегальной структуры".

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, наступающие на Триполи, ведут бои примерно в 10 км от центра города. В декабре Хафтар объявил о старте наступления, цель которого - захват Триполи, удерживаемого сторонниками признанного ООН правительства национального согласия во главе с Сарраджем.

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