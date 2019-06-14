Стамбул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Турция готова принять ответные меры в случае санкций США за покупку российских систем ПВО С-400, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция ответит на американские санкции, если США предпримут негативные шаги в отношении Анкары", - приводит агентство "Анадолу" слова министра. Речь идет о возможной реакции США на покупку Турцией систем ПВО С-400, поясняет агентство.
Чавушоглу вновь заявил, что Турция не намерена отказываться от сделки по С-400. Страна не будет отказываться от независимой политики и следует своим решениям, добавил он.
ПОСЛЕДУЕТ
1мм во др