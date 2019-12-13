*** Соглашение предусматривает передачу технологий
Стамбул. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Анкара согласовывает с РФ последние детали соглашения о совместном производстве ракет для систем ПВО, сообщил в пятницу глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"Турция готовится подписать с Россией соглашение о совместном производстве ракет и о передаче (Анкаре - ИФ) технологий, необходимых для разработки ее собственных систем (ПВО - ИФ)", - сообщает Bloomberg со ссылкой на Демира.
"Когда мы завершим согласование последних деталей, то подпишем соглашение о совместном производстве или же о производстве некоторых деталей в Турции. Также речь идет о том, чтобы поделиться технологиями", - заявил этот чиновник.
Как сообщалось, он также заявил о близости сторон к соглашению о дополнительной поставке российских С-400 в Турцию.
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