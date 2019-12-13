Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 11:35

*** Соглашение предусматривает передачу технологий

Стамбул. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Анкара согласовывает с РФ последние детали соглашения о совместном производстве ракет для систем ПВО, сообщил в пятницу глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Турция готовится подписать с Россией соглашение о совместном производстве ракет и о передаче (Анкаре - ИФ) технологий, необходимых для разработки ее собственных систем (ПВО - ИФ)", - сообщает Bloomberg со ссылкой на Демира.

"Когда мы завершим согласование последних деталей, то подпишем соглашение о совместном производстве или же о производстве некоторых деталей в Турции. Также речь идет о том, чтобы поделиться технологиями", - заявил этот чиновник.

Как сообщалось, он также заявил о близости сторон к соглашению о дополнительной поставке российских С-400 в Турцию.

ПОСЛЕДУЕТ

***/ 1во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!