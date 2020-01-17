Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 19:06

Стамбул. 17 января. ИНТЕРФАКС - Турция отправила в Германию четырех террористов немецкого происхождения, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

"Террористы были депортированы в рамках активных усилий Турции по возвращению на родину иностранных боевиков-террористов", - заявил Сойлу.

Он отметил, что с 11 ноября прошлого года Турция вернула на родину в разные страны 179 боевиков иностранного происхождения. Пока Стамбул не намерен завершать этот процесс.

В начале ноября Анкара объявила о начале операции по депортации иностранных боевиков-террористов, которые содержатся в заключении на территории как Турции, так и в лагерях в Сирии.

По данным МВД Турции, до начала экстрадиции в Турции содержались под стражей около 1,2 тыс. боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) из 40 стран, в том числе из России.

Ранее сообщалось, что Анкара депортировала боевиков в Германию, Францию, Великобританию, Бельгию, Нидерланды, Марокко, Грецию, Ирландию, Австралию, США и Косово.

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