Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 9:27

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Стамбул. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция депортировала не менее 11 французских граждан, обвиняемых в членстве в группировке ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), на родину, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Турция депортировала во Францию 11 французских граждан, террористов ИГ", - говорится в сообщении агентства.

По данным МВД Турции, с 11 ноября Анкара депортировала 59 иностранных бойцов, и из них 26 - в Соединенные Штаты и страны Европы. Всего под стражей в Турции сейчас находятся порядка 1,2 тыс. боевиков ИГ.

Турция ранее заявляла о готовности возвращать на родину боевиков, прибывших на Ближний Восток из европейских стран, чтобы присоединиться к террористам.

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