Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 20:48

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству государств-членов НАТО, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.

"Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории, или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс", - подытожил он.

Он напомнил, что США также четко заявляли, что не будут сидеть сложа руки, "если союзники по НАТО будут закупать вооружение у наших противников, в особенности, оружие, которое угрожает самой сплоченности этого альянса".

ПОСЛЕДУЕТ

1кю ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!