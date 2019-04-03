Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству государств-членов НАТО, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.
"Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории, или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс", - подытожил он.
Он напомнил, что США также четко заявляли, что не будут сидеть сложа руки, "если союзники по НАТО будут закупать вооружение у наших противников, в особенности, оружие, которое угрожает самой сплоченности этого альянса".
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