Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 21:05

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Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству государств-членов НАТО, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.

"Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории, или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс", - отметил он в среду на Атлантическом совете.

"Приобретение Турцией за $2,5 млрд систем ПВО С-400 у России представляет серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса. Сам факт, что Турция продвигается с реализацией этого плана даже после того, как Соединенные Штаты сделали доступными (для Турции - ИФ) системы ПРО Patriot, вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал М.Пенс.

Ранее на этой неделе, напомнил он, Пентагон ясно обозначил, что в случае приобретения Турцией российской системы ПВО С-400 ей грозит исключение из программы по продаже истребителей F-35.

"Это нанесет ущерб не только обороноспособности Турции, но и повредит турецким производителям комплектующих, которые участвуют в этой программе", - отметил вице-президент США.

Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Однако как считают наблюдатели, в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Аналитики и военные чиновники считают, что самолет-невидимка F-35 является единственным, эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

США пытаются отговорить Анкару от покупки С-400, предлагая взамен систему ПРО Patriot.

Однако Анкара неоднократно заявляла, что не откажется от закупки российских ЗРС.

Ранее в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что сделка Анкары с Москвой по поставкам ЗРС С-400 - это решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете. Он добавил, что Турция намерена использовать С-400 отдельно от систем НАТО, и имеет на это полное право.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

При этом представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Накануне российский военный эксперт, академик Алексей Арбатов заявлял, что Турция может отказаться от покупки С-400, если США поставят Анкаре жесткий ультиматум или пригрозят экономическими санкциями.

В то же время в российской госкорпорации "Ростех" заявили "Интерфаксу", что Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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