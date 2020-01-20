Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 14:17

*** Он заявил о действиях в Ливии тысяч иностранных военных и наемников

Стамбул. 20 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара направила в Ливию только группу военных инструкторов, пишет газета "Дейли сабах".

"Эрдоган также затронул тему присутствия турецких сил в Ливии и критику некоторых сторон относительно решения Турции оказать военную помощь ливийскому законному правительству", - пишет газета.

"Турция направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки военнослужащих", - отмечает издание, ссылаясь на слова Эрдогана.

В то же время, президент Турции отметил, что в Ливии присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.

В частности, по словам турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. "С одной стороны, у "Вагнера" там 2,5 тыс. бойцов. Почему этот вопрос не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают", - отметил Эрдоган.

По его словам, "речь идет не только о "Вагнере", там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера".

"Администрация Абу-Даби берет все возможные ресурсы, которые может найти (для поддержки Хафтара - ИФ)", - добавил Эрдоган.

Ранее в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.

"Я должен заявить о серьезной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наемников. Этому нужно положить конец", - привела его слова радиостанция "Франс-энфо". Речь идет о выдержках из выступления Макрона на конференции в Берлине по Ливии, распространенных Елисейским дворцом.

Турция в Ливийском конфликте поддерживает находящееся в Триполи правительство национального согласия, а не ЛНА.

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