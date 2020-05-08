Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 9:23

Анкара. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Банковский регулятор Турции запретил местным банкам проводить транзакции в турецких лирах с тремя крупными международными банками - Citigroup Inc., BNP Paribas SA и UBS Group AG - на фоне падения курса турецкой лиры до рекордного минимума в паре с долларом.

Такое решение Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции (BDDK) объяснило тем, что фининституты не выполнили своевременно свои обязательства по сделкам в лирах. В пресс-релизе регулятора отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения стабильного функционирования банковского сектора и его защиты от опасных практик.

Курс лиры к доллару США в четверг упал до рекордного минимума 7,2692 лиры за $1. Лира находилась под серьезным давлением в течение нескольких недель на фоне возросших сомнений инвесторов в способности турецких властей поддержать экономику и нацвалюту в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times.

По словам одного из источников FT, решение BDDK стало полной неожиданностью для Citigroup, BNP Paribas и UBS.

В пятницу лира прибавляет в цене 0,3%, курс составляет 7,1408 лиры/$1.

Действия BDDK "могут нанести Турции огромный ущерб", отмечает экономист BlueBay Asset Management Тим Эш.

"Я думаю, регулятору стоит очень хорошо подумать, чего он хотел этим добиться", - говорит Эш.

По его словам, блокирование зарубежным банкам доступа к валютному рынку страны существенно затруднит проведение транзакций в лирах.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что падение курса лиры обусловлено скоординированной атакой иностранных банков, организованной из Лондона. Агентство Anadolu заявило, что власти Турции намерены инициировать правовые процедуры в отношении фининститутов, в соответствии с которыми их могут ждать штрафы или запрет на проведение транзакций.

пк аш ав*

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