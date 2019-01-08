Турция закрыла Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

Этот контент был опубликован 8 января 2019 г. 10:25

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Турция с 11:50 мск во вторник закрыла пролив Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на портового оператора GAC Shipping Turkey.

Турецкие власти пока не могут прогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Служба финансово-экономической информации

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