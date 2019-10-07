Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 0:58

Дубай. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены, говорится в сообщении Минобороны Турции, опубликованном в твиттере ведомства.

"Создание безопасной зоны/мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, способствует стабильности и спокойствию нашего региона. Генштаб ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", - говорится в сообщении.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

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