Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 14:42

Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Турция и союзные ей силы продолжают боевые действия в районе Рас-эль-Айна, несмотря на объявление об окончании военных операций в Сирии, заявил в четверг командующий курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлум Кобани Абди.

"Несмотря на то, что турки объявили об окончании военных операций, они и джихадисты продолжают нарушать (договоренности - ИФ) и атаковать на восточном фронте у Серекание (Рас-эль-Айн - ИФ)", - написал он в Twitter.

"Гаранты прекращения огня должны выполнить свои обязательства удерживать турок", - продолжил он.

В министерстве обороны Турции накануне заявили, что Турция не возобновит наступление на северо-восток Сирии после достижения договоренностей с США и Россией,

"На этом этапе нет дальнейшей необходимости проводить новую операцию за пределами нынешнего района операции", - цитировало агентство Associated press выдержки из заявления министерства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции.

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