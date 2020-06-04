Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 17:06

Стамбул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Турция и Ливия собираются развивать сотрудничество в сфере разведки и бурения на месторождениях в Средиземноморье, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем.

"Турция и Ливия планируют углубить взаимодействие, в том числе, по вопросу разведки и бурения месторождений в Восточном Средиземноморье", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось, что Эрдоган принимает Сарраджа в президентском дворце в Анкаре.

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