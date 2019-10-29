Стамбул. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Турция и Россия будут проводить совместное патрулирование, чтобы выяснить, действительно ли курдские военизированные формирования покинули в отведенные им сроки зону безопасности на северо-востоке Сирии, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Турция и Россия установили 150-часовый лимит для террористов YPG (курдские "Отряды народной самообороны" - ИФ), чтобы покинуть зону безопасности. Время вышло. Мы определим, посредством совместного патрулирования, ушли ли в самом деле террористы или нет", - написал он в Twitter.
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