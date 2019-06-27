Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 18:43

*** Сотрудничество двух стран не направлено против кого-либо

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва активно взаимодействует по установлению мира в Сирии.

"Наши отношения с Россией насчитывают несколько веков. Мы продвигаем наши отношения в рамках приоритетов обеих стран. В особенности, мы активно контактируем с Россией, чтобы положить конец боям в Сирии и привнести стабильность и спокойствие в эту страну насколько это возможно скорее", - сказал Эрдоган в интервью, опубликованном в четверг в японской газете "Никкей".

По его словам, астанинский процесс и соглашение по Идлибу представляют собой "лишь некоторые примеры такого сотрудничества".

Турецкий лидер отметил, что энергетика, торговля, оборона, и промышленность являются другими сферами сотрудничества Анкары и Москвы.

"И это взаимодействие не направлено против какой-либо страны или организации. Турция является важным членом в Североатлантическом альянсе", - подчеркнул Эрдоган.

Он напомнил, что Турция была важным субъектом с тех пор, как она стали членом НАТО в 1952 году. Эрдоган отметил, что Анкара вносит значительный вклад по урегулированию во многих нестабильных регионах, таких "как Афганистан", и активно поддерживает многие миссии НАТО.

"Турция сохраняет важную позицию в НАТО. Кроме того, в XXI веке совершенно нереально ожидать, что страны будут ограничивать внешнюю политику до нескольких стран. Нам не надо говорить об исключении друг друга, но (следует говорить - ИФ) о многообразии, которое обогащает нашу внешнюю политику. Наша политика охватывает диапазон в 360 градусов", - сказал он.

Он подчеркнул, что Турция не колеблется "предпринимать любые меры, чтобы сохранить стабильность в регионе, в котором множество угроз".

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

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