Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 11:46

Стамбул. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Официальные представители Турции и России обсудили ситуацию и размещение сил в граничащим с Ираком сирийском районе Тель-Рифат, сообщил турецкий вице-премьер Фуат Октай в воскресенье.

В интервью телеканалу Kanal 7 он сообщил, что Турция и Россия предметно рассмотрели вопросы, связанные с развитием обстановки в регионе.

Они также затронули тему турецкой военной операции в районе границы с Ираком, которая будет осуществляться до тех пор, пока там сохраняется опасность для турецких военных.

"Мы договорились остановиться на этом (Тель-Рифате), но если эти атаки продолжатся, все может принять другую форму. Мы обсуждаем это с Россией", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, в минувшую субботу в результате ударов курдских формирований по турецким силам из района Тель-Рифата погибли четверо турецких военнослужащих, двое получили ранения.

В свою очередь, пятеро курдских боевиков погибли в результате авианалета турецкой авиации.

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