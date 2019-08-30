Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 13:59

Стамбул. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Анкара и Москва приступили к обсуждению возможностей приобретения Турцией самолетов Су-57, сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Турция и Россия обсуждают тему закупок самолетов Су-57", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

"Если США сохранят нынешнюю позицию по вопросу F-35, мы будем смотреть вперед в будущее", - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

1ар бп

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