Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 10:41

Стамбул. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Турецкие и российские военные приступили в понедельник к четвертому этапу совместного патрулирования на приграничных с Турцией территориях на северо-востоке Сирии, сообщает агентство "Анадолу".

В сообщении агентства указывается, что участвующие в патрулировании военнослужащие двух стран находятся в сирийском районе Дербесия к востоку от Евфрата.

В пятницу Турция и Россия завершили третье совместное патрулирование, протяженность маршрута которого составило 88 км.

Первое совместное патрулирование было проведено 1 ноября. По данным Минобороны Турции, турецкие и российские подразделения, выполнявшие патрулирование в 10-километровой зоне вдоль от турецко-сирийской границы, проехали в общей сложности 87 км. Патрулирование продолжалось около четырех часов.

Второе патрулирование было осуществлено 5 ноября. Протяженность маршрута патрулирования составила 73 км.

1вл во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!