Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 15:49

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Турция и США придерживаются слишком разных позиций в отношении курдского ополчения на севере Сирии, поэтому стороны вряд ли придут к соглашению на переговорах в Анкаре, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя турецких властей.

Источник заявил за несколько часов до начала переговоров, что Анкара и Вашингтон "находятся в милях друг от друга" по вопросу турецкой операции на севере Сирии.

При этом Турции еще только предстоит дать согласие на совместное с США заявление по итогам переговоров в Анкаре подчеркнул источник.

Агентство напоминает, что в 15:30 по местному времени (совпадает с московским) вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео начали переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После того, как президент США Дональд Трамп во вторник объявил о направлении делегации в Турцию из-за обстановки в Сирии, Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с Пенсом.

Однако позднее ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщили, что президент Турции все же готов провести встречу с Пенсом и Помпео.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском, в итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

1аю ав

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