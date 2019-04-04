Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 17:23

Стамбул. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция и США по-прежнему координируют свои действия в связи с планами поставок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 турецкой стороне, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на военные источники в Анкаре.

Кроме этого, идет обучение турецких пилотов, которые будут управлять F-35, сообщили источники.

Однако ранее на этой неделе в Пентагоне заявляли, что Анкара не отказывается от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поэтому США приняли решение о приостановке сотрудничества с Турцией по самолетам F-35.

Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Однако в США вызывает серьезное беспокойство желание Турции получить российские зенитные ракетные системы С-400. По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1аю ав

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