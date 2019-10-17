*** Стороны будут осуществлять координацию по проблеме содержащихся под стражей террористов
Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - США и Турция по итогам переговоров в Анкаре выразили приверженность защите стран-членов НАТО и их населения от угроз, а также согласились с необходимостью тесной координации и борьбы с террористами на северо-востоке Сирии, говорится в распространенном в четверг заявлении сторон.
"Соединенные Штаты и Турция подтверждают свои отношения как государств-союзников по НАТО", - отмечается в совместном коммюнике сторон.
"Турция и Соединенные Штаты остаются привержены защите территорий НАТО и населения (стран-членов - ИФ) НАТО от угроз с глубоким пониманием "один за всех и все за одного". Две страны повторяют свое обещание защищать человеческую жизнь, права человека, а также религиозных и этнических сообществ", - указано в нем.
В нем также подчеркивается, что "Соединенные Штаты понимают законную обеспокоенность Турции в связи с безопасностью на ее южной границе".
Кроме того, стороны "согласились с тем, что обстановка на местах, в частности, на северо-востоке Сирии требует тесной координации на основании взаимных интересов".
Стороны договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.
"Турция и США согласились с тем, что операции по противодействию терроризму должны затрагивать непосредственно террористов, места их укрытия, убежища, позиции, вооружение, оборудование и средства передвижения", - подчеркивается в коммюнике.
1эф аю