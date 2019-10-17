Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 21:21

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Анкара признают важность поддержания зоны безопасности на границе Сирии с Туруией ввиду обеспокоенности этой страны проблемами обеспечения национальной безопасности, говорится в совместном заявлении, выпущенном в четверг по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса с представителями турецкого руководства.

"Обе стороны пришли к согласию относительно важности и функциональности зоны безопасности, необходимой для того, чтобы отдать должное обеспокоенности Турции проблемами обеспечения национальной безопасности. Функционирование зоны безопасности главным образом будут обеспечивать вооруженные силы Турции", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в зоне безопасности "будет собрано тяжелое вооружение, находящееся в распоряжении "Отрядов народной самообороны", разрушены фортификационные сооружения и другие их позиции".

При этом "турецкая сторона выражает приверженность обеспечению безопасности и благополучия местных жителей во всех населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, и отмечает, что будет действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам и инфраструктуре".

"Обе стороны отмечают приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также процессу под эгидой ООН, которым предусмотрено прекращение конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы от границы с Турцией.

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