Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 14:25

Стамбул. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Анкара все еще готова рассмотреть возможность покупки у США противоракетных комплексов Patriot, если Соединенные Штаты выполнят ее условия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам перед отъездом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

"Если наши условия выполнят, мы сможем рассмотреть возможность их покупки", - сказал Эрдоган, слова которого приводит издание "Дэйли Сабах".

Газета не уточняет, о каких условиях идет речь.

Перед поездкой Эрдоган сообщил, что "на полях" Генассамблеи намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом сирийский вопрос, речь, в том числе, пойдет об американской поддержке курдским формированиям.

Ранее главный советник администрации турецкого лидера Гюльнур Айбет заявляла, что Турция готова рассмотреть отвечающие ожиданиям Анкары предложения США по поставкам противоракетных комплексов Patriot.

Вместе с тем, по словам Айбет, американская сторона не должна воспринимать готовность Анкары к обсуждению темы Patriot в качестве альтернативы поставкам российских ЗРК С-400.

В декабре минувшего года госдепартамент США объявил, что одобрил возможную продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд. Однако в августе администрация Трампа заявила, что Турции официально отказано в приобретении у США зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за покупки С-400.

США в связи с приобретением Анкарой С-400 также исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

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