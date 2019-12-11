Стамбул. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара может рассмотреть вопрос о выводе американских военных с авиабазы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции против Турции.
"Турция будет рассматривать возможность того, чтобы потребовать от США вывести (своих военных - ИФ) с авиабазы Инджирлик", - цитирует газета "Дейли сабах" слова министра.
Авиабаза Инджирлик расположена близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.
Чавушоглу также указал, что в ответ на возможные санкции США против Анкары за приобретение российских систем ПВО С-400, Турция готова рассматривать все варианты действий. Он отметил, что Вашингтону не удастся посредством санкций "навязать чужую волю".
"Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю", - добавил глава МИД Турции.
Вашингтон грозит Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также ранее исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.
Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь утверждал, что вопрос размещения российских систем ПВО С-400 в Турции не имеет никакого отношения к НАТО, однако признал необходимость принятия ряда шагов по вопросу С-400 в соответствии с правилами альянса.
Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Турецкие руководители заверяют, что не намерены отказываться от этих систем ПВО.
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