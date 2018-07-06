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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 10:10 06.07.2018 - 10:10

Стамбул. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 346 человек, подозреваемых в связях с движением FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Все подозреваемые - военные, 271 ордер выдало управление главного прокурора Стамбуле, еще 75 - управление главного прокурора Измира. В Измире уже задержано 37 подозреваемых.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Соединенных Штатов его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.

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