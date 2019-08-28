Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 21:21

Стамбул. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Турции необходимы истребители, и, если она не получит американские боевые самолеты F-35, то будет искать им альтернативу, сообщает в среду газета "Дейли Сабах" со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы заплатили $1,4 млрд за эти истребители, так как хотели их купить. Очевидно, нам нужны истребители, и мы будем искать альтернативы, даже если нам бы этого не хотелось", - сказал Чавушоглу, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Чавушоглу напомнил, что Турция нуждалась в системах противовоздушной обороны, и была вынуждена купить российские С-400 после отказа США продавать ей Patriot .

Говоря о России, Чавушоглу подчеркнул, что у Анкары и Москвы хорошие экономические отношения, сообщает агентство "Анадолу". Также он заявил, что Турция и Россия пытаются при помощи астанинского и сочинского процессов преодолеть трудности, возникающие в Сирии из-за действий ее властей.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в среду, что Турция должна полностью отказаться от российских систем ПВО С-400 и даже вывезти их из страны, если она хочет вернуть себе доступ к программе F-35. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Турция вместо сотрудничества с США пошла по другому пути.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!