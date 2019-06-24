Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 13:33

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкая сторона получит ЗРС С-400 вне зависимости от того, насколько жесткие санкции будут готовы ввести за это США, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция уже купила С-400 вне зависимости от того, какие санкции могут последовать со стороны США", - пишет газета "Дейли сабах".

В свою очередь, агентство "Анадолу" поясняет, что, по словам министра, сам факт покупки С-400 - решенный вопрос и участники сделки обсуждают лишь сроки поставок ЗРС.

"Турция нуждается в С-400, потому что НАТО защищает лишь треть воздушного пространства нашей страны", - сказал глава турецкой дипломатии.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1во др

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