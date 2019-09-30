Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 20:02

Стамбул. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция намерена приложить больше усилий для формирования зоны безопасности на севере Сирии, чтобы обеспечить возможность возвращения сирийских беженцев на родину, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Турции.

Согласно заявлению по итогам заседания Совета, Турция "не раздумывая, продемонстрирует решимость в защите национальной безопасности" и предпримет "дальнейшие шаги для укрепления зоны безопасности, чтобы обеспечить возможность возращения сирийских беженцев в свои дома так скоро, насколько это возможно".

Также Совет постановил, что необходимо продолжать действия, направленные на устранение террористической угрозы со стороны курдского ополчения и группировки ИГ (запрещена в РФ).

Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Однако ранее в сентябре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя совместную работу Турции и США, отмечал, что США неосновательно подходят к вопросу о создании зоны безопасности.

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

1ви аю

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