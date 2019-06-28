Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 10:43

*** Анкара сообщила Москве об этом инциденте

Стамбул. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные нанесли массированный удар по сирийским правительственным войскам, обстрелявшим один из пунктов турецких наблюдателей в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Удар был нанесен в ответ на обстрел турецкого наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб, в результате которого один турецкий военный погиб, а трое были ранены.

"В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что об инциденте проинформирован военный атташе России в Анкаре, вызванный в Генштаб Турции", - отмечает агентство.

По его данным, "до сведения российской стороны доведено, что Турция даст самый жесткий на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе и внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации".

1во ав

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