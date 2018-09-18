Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:47 18.09.2018 - 13:47

Стамбул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о планах увеличения турецкого военного контингента в сирийский провинции Идлиб , сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

М.Чавушоглу сообщил, что "в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, границы зоны деэскалации в Идлибе статус останутся неизменными".

"На 15-20 км вглубь территории Идлиба будет создана демилитаризованная зона. Мирные жители останутся в регионе, и будут устранены лишь террористические группировки", - приводит агентство его слова.

При этом он отметил, что "к 15 октября все тяжелое вооружение будет выведено из демилитаризованной зоны в Идлиб".

"Демилитаризованная зона в Идлибе будет очищена от радикальных группировок. Гражданское население и отряды умеренной оппозиции останутся в Идлибе. Будет обеспечен режим прекращения огня", - подчеркнул глава турецкого МИД.

1кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line