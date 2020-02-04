Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 14:14

Стамбул. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Анкара сохранит наблюдательные посты в сирийской провинции Идлиб.

"Наблюдательные пункты Вооруженных сил Турции в Идлибе играют ключевую роль и продолжат функционировать. Проводятся работы по их укреплению", - приводит агентство "Анадолу" слова президента, сказанные журналистам в полете на пути из Киева.

Ранее турецкие власти сообщили, что накануне под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Президент Эрдоган тогда заявлял, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - пять военных и три мирных жителя.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.

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