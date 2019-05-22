Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 9:47

Стамбул. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Турция не станет убирать наблюдательный военный пост из района Идлиба - последнего оплота сирийской оппозиции, сообщают западные СМИ со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

"Вывода военного персонала с наблюдательного поста в Идлибе после атаки со стороны режима (Башара Асада - ИФ) определенно не происходит, этого не будет", - приводят СМИ слова Акара.

Министр подчеркнул, что "вооруженные силы Турции не отступят от тех мест, в которых они находятся".

Анатолийское агентство новостей сообщило ранее, что сирийские правительственные силы совершили как минимум три нападения в районе возле турецкого наблюдательного поста в зоне деэскалации Идлиб, одного из 12 постов, созданных в соответствии с соглашением между Турцией, Россией и Ираном в мае прошлого года.

В сентябре 2018 года в Сочи РФ и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону шириной в 15 км. Анкара обязалась очистить эту зону от тяжелого вооружения и боевиков террористической группировки "Ан-Нусра" (запрещена в РФ, - "ИФ"). Однако с момента достижения договоренностей террористы взяли под контроль почти всю зону.

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