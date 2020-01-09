Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 2:16

*** Риск попадания под американские санкции для Анкары сохраняется

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Турция, несмотря на попытки убедить Анкару отказаться от ЗРК С-400 и других видов российских вооружений, не изменила своей позиции, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

"Что не изменилось в разногласиях между Вашингтоном и Анкарой, так это то, что турки продолжают двигаться в неверном направлении", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США убеждают Турцию отказаться "от этого (С-400 - ИФ) приобретения, и от других российских вооружений".

Одной из причин, по его словам, является то, что США израсходовали миллионные средства на строительство в Турции, которая является партнером по НАТО, военных баз. Анкара также не получит то, что могла бы получить от США, будучи партнером. В качестве примера он назвал исключение Турции из программы истребителей F-35.

Представитель госдепа подчеркнул, что Турция продолжает оставаться под угрозой введения санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Тем не менее, сказал дипломат, возможность изменений в лучшую сторону в отношениях между Вашингтоном и Анкарой сохраняется, поскольку между сторонами существуют двухсторонние обязательства и связи в военной области.

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