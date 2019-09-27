Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 10:20

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Анкара не считает возможным прекратить покупать нефть и газ у Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отъездом из Нью-Йорка с Генассамблеи ООН.

"Для нас невозможно прекратить отношения с Ираном в нефтегазовой сфере. Мы продолжим покупать оттуда газ", - цитируют западные СМИ слова президента, сказанные журналистам.

В то же время он признал, что в плане закупок нефти у Ирана Турция сталкивается с проблемами, поскольку на частный сектор страны повлияли "угрозы США".

Тем не менее, Эрдоган выразил намерение и в дальнейшем развивать отношения с Тегераном, в том числе в сфере торговли.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

В минувший понедельник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук утверждал, что Тегеран потерял от американских санкций, направленных против нефтяного сектора Ирана, до $50 млрд.

В среду США объявили о санкциях в отношении шести китайских компаний за транспортировку нефти из Ирана. В ответ в Пекине назвали эти меры нарушением базовых норм международных отношений.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!