Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 10:31

Стамбул. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400, которые будут полностью развернуты к весне 2020 года, заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Комментируя в интервью агентству "Анадолу" негативную реакцию США на реализацию российско-турецкого контракта, министр отметил, что урегулирование разногласий с США должно основываться на факте развертывания в Турции российских ЗРК.

"Турция ожидает от США действий, отвечающих духу партнерства в рамках НАТО. Мы должны сконцентрироваться на поиске путей выхода из сложившейся ситуации с учетом наличия у Турции С-400", - сказал Акар.

Министр сообщил, что один из дивизионов С-400, состоящий из двух батарей, уже поставлен в Турцию, и на данный момент продолжается процесс развертывания.

"Развертывание предполагает определение места базирования и тестирование. Процесс обучения персонала завершится в конце декабря. В настоящий момент турецкие специалисты находятся в России. По возвращении в Турцию они получат дополнительную подготовку", - сказал Акар.

В то же время продолжается работа по поставке второго дивизиона С-400, сообщил глава оборонного ведомства.

Ранее в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может рассмотреть вопрос о выводе американских военных с авиабазы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции против Турции за приобретение С-400.

"Турция будет рассматривать возможность того, чтобы потребовать от США вывести (своих военных - ИФ) с авиабазы Инджирлик", - цитирует газета "Дейли сабах" слова министра.

Авиабаза Инджирлик расположена близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

Чавушоглу также указал, что в ответ на возможные санкции США против Анкары за приобретение российских С-400, Турция готова рассматривать все варианты действий. Он отметил, что Вашингтону не удастся посредством санкций "навязать чужую волю".

В проекте военного бюджета США, одобренного накануне профильными комитетам двух палат американского Конгресса, предусмотрены санкции в отношении Турции, в частности, исключение ее из программы истребителей F-35 в случае, если она не откажется от российских С-400.

"Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю", - сказал Чавушоглу.

По имеющимся данным, на военной базе "Инджирлик" может находиться около 4,5-5 тыс. американских военных.

1ак др

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