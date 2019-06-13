Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 12:35

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Аргументы, содержащиеся в полученном Анкарой письме и.о.главы Пентагона Патрика Шанахана, не заставят турецкую сторону отказаться от получения российских систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Формулировки и сама суть письма министра обороны США Шанахана недопустимы, и они не вынудят Турцию отказаться от уже принятых решений", - приводит слова министра в четверг газета "Дейли сабах".

"Если есть опасения по поводу С-400, мы должны учредить рабочую группу с участием НАТО", - добавил глава МИД.

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