Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 19:47

Стамбул. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник о неизменности позиции Турции по вопросу о закупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Наша позиция по сделке по С-400 осталась неизменной", - сообщил журналистам глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Россия, и мы должны признать это, наш сосед и очень важный игрок в нашем регионе, поэтому естественно следует сотрудничать с Москвой, хотя это и не всегда просто", - сказал он, отметив, что турецкая сторона "работает с Россией, когда это возможно".

В то же время Чавушоглу подчеркнул готовность Анкары закупить у США ЗРК Patriot.

"Мы (Турция - ИФ) готовы закупить американские системы Patriot, если нам поступит хорошее предложение", - объяснил министр.

Чавушоглу отметил, что "Турция никогда не подвергнет риску целостность оборонной системы НАТО".

Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.

1ка ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!