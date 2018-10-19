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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:45 19.10.2018 - 11:45

Стамбул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что власти Турции не передавали представителям США копии аудиозаписи, на которой якобы зафиксирован момент убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Вопрос о том, что Турция могла передать М.Помпео или любому другому представителю США какую-либо аудиозапись не обсуждается", - приводит слова главы турецкого МИД Анатолийское агентство новостей.

Ранее американский телеканал Эй-Би-Си сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Стамбул прослушал аудиозапись убийства Дж.Хашкаджи и получил ее копию.

В госдепе США также опровергали данную информацию.

"Майк Помпео не прослушивал и не получал аудиозаписи убийства Дж.Хашкаджи", - заявляла официальный представитель американского ведомства Хизер Нойерт.

Телеканал сообщал, что работавший на "Вашингтон пост" саудовский журналист якобы был задушен после восьми минут борьбы в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в здание генконсульства Саудовской Аравии, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда. Судьба журналиста остается неизвестной.

Власти Эр-Рияда опровергают возможную причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

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