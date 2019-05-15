Турция не планирует откладывать покупку С-400 - глава МИД Чавушоглу
Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Турция рассчитывает завершить в срок процесс покупки у России систем ПВО С-400, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Турция не планирует откладывать приобретение системы ПВО С-400", - сказал он.
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