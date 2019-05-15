Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Турция рассчитывает завершить в срок процесс покупки у России систем ПВО С-400, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Турция не планирует откладывать приобретение системы ПВО С-400", - сказал он.

ПОСЛЕДУЕТ

1эф во пч

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта