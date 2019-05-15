Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 12:31

Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Турция рассчитывает завершить в срок процесс покупки у России систем ПВО С-400, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Турция не планирует откладывать приобретение системы ПВО С-400", - сказал он.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!