Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 1:56

Стамбул. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Россию, что Анкара не позволит США затягивать процесс по созданию зоны безопасности в Сирии, сообщает Daily Sabah.

"Мы никогда не позволим восточному берегу Евфрата стать безопасным убежищем для террористов Отрядов народной самообороны", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция никогда не допустит, чтобы процесс вывода войск застопорился, как во время неудавшегося процесса в Манбидже.

Он отметил, что террористы просто притворяются, что уходят из районов вблизи турецкой границы, и только небольшая часть из них фактически отступила.

"Процесс (создания зоны безопасности - ИФ) должен идти быстро", - уточнил президент Турции.

"США должны дистанцироваться от этих террористов", - добавил он.

Турция и США в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара скоро введет военный контингент в зону безопасности, созданную на территории Сирии на границе с Турцией.

"Наши беспилотники и вертолеты уже находятся в регионе. Очень скоро, наши наземные войска также войдут на территорию региона", - сказал президент, выступая в провинции Муш.

Ранее днем президент Турции в телефонном разговоре договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о продолжении сотрудничества по сирийскому Идлибу для предотвращения новых гуманитарных кризисов.

Они "согласились продолжить сотрудничество для защиты гражданских лиц в Идлибе, где продолжаются нападения режима, и предотвращения новых гуманитарных кризисов".

1вз тг

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