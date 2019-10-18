Дубай. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкая артиллерия в пятницу продолжает обстрелы позиций курдов в городе Рас-эль-Айн, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в состоящей в основном из курдов группировки Сирийские демократические силы (СДС).
"Артобстрел продолжается", - заявил один из собеседников агентства.
Представитель СДС Мерван Камишли не стал сообщать подробностей о ситуации в городе, но подтвердил, что "атаки со стороны Турции в Рас-эль-Айне продолжаются".
В пятницу утром ряд СМИ уже сообщал о продолжении боев в этом городе.
Захват этого сирийского города, расположенного близ границы с Турцией, был одной из основных задач ВС Турции с момента, когда они начали 9 октября военную операцию против СДС.
В четверг стало известно о достигнутом при участи США прекращении огня между Турцией и сирийскими курдами. Предполагается, что договоренности распространяются и на район, в котором расположен Рас-эль-Айн.
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