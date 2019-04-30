Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 18:34

Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В Анкаре обеспокоены попытками свержения правительства Венесуэлы, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы против попыток смены законных правительств антидемократическим путем", - написал министр в Twitter.

Он подчеркнул, что Турция выступает за урегулирование ситуации в Венесуэле путем диалога, и добавил, что Турция "всегда рядом с народом Венесуэлы".

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо во вторник обратился с призывом к военным страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

1бф аю

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