Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В Анкаре обеспокоены попытками свержения правительства Венесуэлы, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы против попыток смены законных правительств антидемократическим путем", - написал министр в Twitter.
Он подчеркнул, что Турция выступает за урегулирование ситуации в Венесуэле путем диалога, и добавил, что Турция "всегда рядом с народом Венесуэлы".
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо во вторник обратился с призывом к военным страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.
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