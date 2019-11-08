Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 13:46

Стамбул. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Турецкие войска не покинут Сирию, пока в регионе присутствуют вооруженные силы других государств, процитировал в пятницу корреспондент информационного портала Middle East Eye президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Мы не остановим операции, пока не уйдут Отряды народной самообороны. Мы не покинем Сирию, пока США и Россия не сделают этого", - приводит корреспондент слова Эрдогана.

По данным турецких СМИ, Эрдоган также обвинил США в невыполнении обещаний по Сирии в том, что касается вывода курдских Отрядов народной самообороны, заявив, что "США совершают совместное с Отрядами народной самообороны патрулирование от города Рас-эль-Айн до Камышлы".

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

1ви ар бп

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