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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 15:46 21.09.2018 - 15:46

Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Анкара считает неправильным тот факт, что весь груз ответственности за решение вопросов, касающихся ситуации в Идлибе и борьбы с терроризмом, перекладывают на плечи Турции, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Анкара не приемлет того, что весь груз ответственности за решение вопросов, касающихся сирийского конфликта, ситуации в Идлибе и борьбы с терроризмом перекладывают на плечи Турции. Это несправедливо и неправильно", - сказал И.Калын, которого в пятницу цитирует турецкое информационное агентство "Анадолу".

Пресс-секретарь президента сообщил, что "Национальная разведывательная организация, армия и спецназ Турции обсуждают с российской стороной пути создания демилитаризованной зоны на 15-20 км вглубь территории Идлиба, вопросы, касающиеся вывода, нейтрализации и разоружения террористов".

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