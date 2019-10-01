Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 15:43

***Анкара планирует расселить в зоне 2 млн сирийских беженцев

Стамбул. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Анкаре не оставляют иного выбора, нежели придерживаться собственных планов по поводу зоны безопасности на севере Сирии, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед турецким парламентом.

"У нас нет иного выбора, кроме как действовать по своему плану в отношении зоны безопасности в северной Сирии", - цитируют президента турецкие СМИ.

Он пояснил, что Турция так и не увидела у США желания внести вклад в создание этой зоны вблизи турецко-сирийской границы.

Кроме этого, Эрдоган озвучил планы расселить в этой зоне около 2 млн сирийцев, ранее бежавших от конфликта в своей стране.

"Турция планирует поселить 2 млн сирийцев в 30-километровой зоне безопасности, устанавливаемой в Сирии, от реки Евфрат до иракской границы, включая Манбидж", - сказал лидер Турции.

Он пояснил, что этот план подразумевает создание 140 деревень и 10 районных центров, каждый из которых примет от 5 тыс. до 30 тыс. обитателей. Эрдоган отметил, что Анкара уже поделилась этими замыслами с американской стороной.

Также президент напомнил, что с начала турецких военных операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в Сирию вернулись до 360 тыс. человек.

Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Однако ранее в сентябре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя совместную работу Турции и США, отмечал, что США неосновательно подходят к вопросу о создании зоны безопасности.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

1аю

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