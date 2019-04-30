Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 13:05

Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Анкара не позволит, чтобы ей навязывали решения в оборонной сфере, сообщает агентство Associated Press.

"Турция не допускает того, чтобы ей что-либо навязывали в сфере обороны. И не допустит этого в будущем", - сказал турецкий лидер, выступая на выставке оборонной промышленности в Стамбуле.

По сообщению турецких СМИ, президент подчеркнул, что его стране нужны современные зенитные ракетные системы.

"Именно поэтому, когда Турция столкнулась с угрозой обстрелов приграничных населенных пунктов со стороны террористов, первые, к кому обратилась Анкара за приобретением систем противовоздушной обороны, были союзники [по НАТО]. К сожалению, они оставили наши обращения без ответа", - констатировал турецкий лидер, комментируя ситуацию вокруг закупки российских С-400.

Р.Т.Эрдоган сообщил, что Турция нацелена наращивать потенциал отечественной оборонной промышленности. Он указал, что Анкара предпринимает шаги по производству собственного истребителя.

Его слова прозвучали на фоне ситуации вокруг покупки Анкарой российских С-400 и решения США в связи с этим приостановить поставки F-35 в Турцию.

В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, а также - всех компонентов, необходимых для реализации связанных с этими самолетами проектов.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

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